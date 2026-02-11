Aumentan a más de 590 los muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Archivo - Palestinos junto a los cuerpos de varios muertos por un ataque de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más 590 los muertos por ataques de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado ocho muertos y 20 heridos, además de recuperarse tres cadáveres, por lo que la cifra de víctimas desde el 11 de octubre asciende a 591 "mártires" y 1.578 heridos. Además, se han recuperado 720 cuerpos de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Asimismo, ha recalcado que desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 72.045 muertos y 171.686 heridos, si bien ha manifestado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".

Israel ha defendido en reiteradas ocasiones sus ataques contra Gaza y afirma que el objetivo son "terroristas", por lo que argumenta que no viola el alto el fuego, pactado más de dos años después del inicio de una cruenta ofensiva contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.