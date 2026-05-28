Aumentan a más de 920 los palestinos muertos por ataques de Israel en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Un palestino durante un funeral de un paramédico muerto en un bombardeo ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza en abril de 2026, pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a más de 920 los palestinos muertos a causa de ataques de Israel desde la entrada en vigor en octubre de un acuerdo de alto el fuego, incluidos más de 15 fallecidos en bombardeos ejecutados durante las últimas 48 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que desde el 11 de octubre se han documentado 922 "mártires" y 2.786 heridos, incluidos 16 muertos y 39 heridos en ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante los últimos dos días, tras lo publicar un balance oficial durante la jornada del miércoles.

Asimismo, ha recalcado que hasta la fecha se han recuperado 781 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes a raíz del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para Gaza. En la actualidad se encuentran desplegadas en la llamada 'línea amarilla', que cubre más de la mitad del enclave costero.

Por último, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.819 fallecidos y 172.894 heridos, si bien ha remarcado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.