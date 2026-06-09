Aumentan a once muertos y más de 40 heridos por bombardeos de Israel contra Tiro tras órdenes de evacuación

Un militar libanés transporta una bombona de gas en las inmediaciones del hospital Yabal Amel en Tiro, tras bombardeos de Israel - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto y más de 40 han resultado heridas este martes a causa de una serie de ataques de Israel contra la ciudad y el distrito de Tiro, en el sur de Líbano, después de emitir órdenes de evacuación en varios puntos de la localidad, incluido su barrio cristiano.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado la muerte de ocho personas como resultado de ataques del Ejército israelí contra el barrio Al Masaken de la ciudad de Tiro, que ha dejado asimismo 35 heridos, entre ellos tres niños.

Uno de los ataques ha alcanzado un barrio de Tiro en el que se encuentra la mezquita de Rifai, ubicada a menos de 200 metros de uno de los lugares arqueológicos más importantes de la ciudad, tal y como ha recogido el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Mientras, otro bombardeo de las fuerzas israelíes contra Al Bass, un municipio del distrito de Tiro, se ha saldado con tres víctimas mortales y nueve heridos.

Apenas unos minutos antes de los ataques, el Ejército israelí había emitido nuevas órdenes de evacuación para Tiro y once localidades cercanas de cara a posibles bombardeos, a pesar de las tensiones por su continuada ofensiva contra Líbano.

Este mismo martes, las autoridades libanesas han elevado a más de 3.600 los muertos y 11.300 los heridos a causa de ataques de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, un balance que el alto el fuego alcanzado entre los dos países a mediados de abril y extendido en posteriores ocasiones no ha impedido aumentar.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha abordado las "difíciles circunstancias que atraviesa" el país con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en una conversación telefónica que ambos han mantenido y en la que le ha trasladado su agradecimiento por la "ayuda" de París a Beirut.

"El presidente de la República (...) expuso el curso de las negociaciones entre Líbano, Estados Unidos e Israel para poner fin a la escalada militar y restablecer la calma y la estabilidad en el territorio libanés", ha señalado la Presidencia libanesa en sus redes sociales, mientras que el jefe del Elíseo no se ha pronunciado sobre la llamada.

Los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre un mecanismo para aplicar un alto el fuego, condicionado a que Hezbolá pusiera fin a sus ataques y se retirara al norte del río Litani, algo que ha rechazado hacer dado que el citado pacto no contempla una retirada de las tropas israelíes ni mecanismos de garantías.

Por ello, el partido-milicia chií aseguró que mantendría sus operaciones, lo que ha llevado a Israel a continuar sus bombardeos, incluido uno el domingo contra la capital, Beirut, que debía estar fuera de sus objetivos a raíz del acuerdo, provocando que Irán lanzara una batería de misiles contra territorio israelí.

Los ataques iraníes provocaron igualmente una respuesta israelí, desatando un intercambio de enfrentamientos por primera vez desde el alto el fuego de abril, si bien las partes pactaron el mismo lunes detener estos ataques tras una exigencia en este sentido por parte de Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron que suspenderían sus ataques pero advirtieron de una respuesta en caso de que Israel continuara con sus bombardeos contra Líbano, en medio de las conversaciones entre Teherán y Washington para lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.

Irán lleva semanas advirtiendo contra las acciones israelíes en Líbano y la Franja de Gaza bajo el argumento de que el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril con Estados Unidos cubría a toda la región. Sin embargo, el Ejército israelí ha intensificado sus bombardeos y ha acelerado su invasión de Líbano.