Australia apoya la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán para "impedir" que Teherán "obtenga un arma nuclear"

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha expresado este sábado su apoyo a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha sostenido que el objetivo es "impedir que Irán obtenga un arma nuclear", horas después de una oleada de ataques a gran escala por sorpresa contra el país asiático, en plenas negociaciones para lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"Apoyamos la acción de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para impedir que Irán siga amenazando la paz y la seguridad internacionales", ha afirmado Albanese en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde ha incidido en que "se reconoce desde hace tiempo que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales".

"La comunidad internacional ha sido clara en que nunca se debe permitir que el régimen iraní desarrolle un arma nuclear", ha destacado, antes de apuntar que "el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reimpuesto sanciones a Irán por incumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto --nombre del acuerdo nuclear firmado en 2015, que Washington abandonó unilateralmente en 2018--, y la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha declarado formalmente que Irán incumple sus obligaciones en materia de salvaguardias de no proliferación".

Asimismo, Albanese ha sostenido que "durante décadas, el régimen iraní ha sido una fuerza desestabilizadora mediante sus programas de misiles balísticos y nucleares, su apoyo a agentes armados y sus brutales actos de violencia e intimidación", al tiempo que ha destacado que "Australia apoya al valiente pueblo de Irán en su lucha contra la opresión".

El primer ministro australiano ha repetido además sus acusaciones contra Irán por su supuesto papel en "al menos dos ataques en suelo australiano en 2024", al tiempo que ha recordado que Canberra "ha sancionado a más de 200 personas vinculadas a Irán, incluidas más de cien vinculadas a la Guardia Revolucionaria".

"Junto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos y el G7, hemos pedido al régimen iraní que defienda los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de Irán. Estos llamamientos han sido desatendidos. En cambio, el régimen ha instigado una brutal represión contra su propio pueblo, dejando miles de civiles iraníes muertos", ha puntualizado.

Por último, ha recomendado a los australianos que no viajen a Irán y ha reclamado a los que estén allí "que abandonen el país lo antes posible, si es seguro hacerlo". "Dada nuestra preocupación por la seguridad en la región, también hemos actualizado la recomendación de viaje de Australia a Israel y Líbano. Los australianos deberían salir ahora si es seguro hacerlo", ha zanjado.