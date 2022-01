Australia bate un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19 con más de 37.000

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Australia han informado este lunes de que se han registrado 37.239 casos de COVID-19, lo que supone una nueva cifra récord de contagios diarios en el país, donde los expertos insisten en la importancia de realizar test gratis de coronavirus.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha instado a la población a mantener la calma, especialmente ante el creciente número de hospitalizaciones. En total, el Ministerio de Sanidad estima que hay más de 218.000 casos activos actualmente. Los pacientes ingresados se acercan a los 2.000 a nivel nacional.

El estado de Nueva Gales del Sur ha registrado 1.204 hospitalizaciones, por lo que las autoridades han alertado de la creciente presión sobre el sistema sanitario. Mientras, el estado de Victoria ha contabilizado 491 ingresos.

Las autoridades han pedido a la población no ejercer una mayor presión sobre las unidades de emergencia de los hospitales. "No acudáis a urgencias si no es absolutamente necesario. Aquellos que tengan síntomas de COVID-19 y quieran hacerse un test no deben acudir", han recalcado.

Morrison ha manifestado en este sentido que el Gobierno tiene las cosas bajo control y ha advertido de que se espera un aumento de los contagios debido a la presencia de la variante ómicron.

Así, ha hecho hincapié en que en la mayoría de los casos el virus está provocando una enfermedad similar a un resfriado y ha explicado que a pesar de la presión hospitalaria, los ingresos en la UCI son relativamente bajos, según informaciones del diario 'The Sydney Morning Herald'.

Expertos a nivel económico y sanitario, por su parte, han destacado la importancia de realizar test masivos de antígenos de forma gratuita para frenar el avance del coronavirus y reducir la tensión en los hospitales.

Muchos esperan que las cifras diarias de contagios sigan aumentando, si bien pronostican que el pico de casos se alcanzará en unas tres semanas, momento a partir del cual las infecciones comenzarán nuevamente a descender.