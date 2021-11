Austria conmemora a las víctimas del atentado de Viena hace un año: "Esta ciudad es fuerte"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Austria conmemora este martes el primer aniversario del atentado terrorista de Viena, perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico y que mató a cuatro personas e hirió a una veintena en los nueve minutos que duró el ataque en el centro de la capital austriaca.

El alcalde de Viena, Michael Ludwig, ha participado en una ofrenda floral en un monumento conmemorativo instalado en la plaza Desider Friedmann y en presencia de los familiares de las víctimas del ataque.

Ludwig ha condenado el atentado y ha trasladado su "consuelo" a los familiares de los fallecidos. "El 2 de noviembre de 2020 dejó una profunda cicatriz en la historia de la ciudad", ha lamentado el alcalde, que no obstante ha subrayado que Viena "es fuerte" y no se ha puesto de rodillas ante el "terrorismo cobarde".

"Esta ciudad es fuerte y también muestra que en situaciones de crisis, la unión está en primer plano", ha dicho, antes de remarcar que Austria rechaza "cualquier forma de terrorismo" y enfatizar que las autoridades del país europeo "toman medidas para contrarrestar" esta amenaza, según ha recogido el diario 'Der Standard'.

Por la tarde, ha tenido lugar un evento en la Iglesia de Saint Rupert, al que han asistido el presidente, Alexander Van der Bellen; el canciller, Alexander Schallenberg; el vicecanciller, Werner Kogler; y otros representantes del Gobierno austriaco.

Schallenberg ha sostenido que el atentado no logró dividir a la población vienesa y ha defendido que lo ocurrido no debería provocar la exclusión de ciertos grupos sociales o miembros de una religión.

"El terrorismo no debe, no logrará dividirnos. No debe, no logrará socavar los cimientos de nuestra sociedad libre", ha dicho durante el acto, según ha recogido la agencia de noticias DPA.

El propio Van der Bellen ha recordado a las víctimas del "cobarde ataque terrorista" a través de su cuenta en la red social Twitter. "Intentamos curar las heridas juntos", ha asegurado. Kogler también ha aludido al ataque y ha querido recordar a los servicios de emergencia, el personal médico y los transeúntes que "ofrecieron refugio en una situación de emergencia (...) con el corazón abierto".

Cuatro personas murieron en el ataque, reivindicado por Estado Islámico y perpetrado por un "terrorista islamista" que había sido condenado previamente por terrorismo en Austria. Fue identificado como Kujtim F., un joven de 20 años originario de Macedonia del Norte y que también tenía la nacionalidad austriaca.

El atacante fue condenado a finales de abril de 2019 por pertenencia a una organización terrorista tras haber sido detenido por tratar de viajar a Siria para unirse a Estado Islámico y fue puesto en libertad condicional a principios de diciembre de ese año. Había jurado lealtad al nuevo líder de Estado Islámico poco antes de cometer el atentado.