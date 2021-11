Las autoridades despliegan a las Fuerzas Armadas en Columbia Británica tras las lluvias torrenciales

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Canadá han desplegado a las Fuerzas Armadas en la provincia de Columbia Británica, donde se desplazarán este viernes para ayudar con las tareas de reconstrucción tras las lluvias torrenciales del pasado fin de semana que han dejado severas consecuencias en la infraestructura civil.

Los militares comenzarán este mismo viernes a construir un dique en la localidad de Abbotsford, ya que gran parte del pueblo ha quedado bajo el agua como consecuencia del temporal, que también ha provocado daños en las carreteras más importantes de la provincia.

En los últimos días se ha logrado desbloquear algunas de las carreteras y rescatar a los cientos de vehículos que quedaron atrapados a causa de las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra.

No obstante, las dificultades de movimiento han provocado retrasos en la cadena de suministro, que a su vez ha generado cierto pánico entre la población y ha motivado las compras masivas y gasolineras, donde la espera han llegado a ser de una hora, informa 'The Globe and Mail'.

Actualmente cuatro personas permanecen desaparecidas a causa de las inundaciones y deslizamientos, mientras que por el momento se ha confirmado la muerte de una personas, aunque la Policía ya ha adelantado que en los próximos días es probable que se confirmen más víctimas.

La ministra de Defensa, Anita Anand, ha indicado que el personal militar permanecerá en la región para ayudar a las tareas de reconstrucción hasta, al menos, mediados de diciembre.

Los militares "pueden evacuar a las personas a un lugar seguro; ofrecer ayuda a las personas vulnerables, varadas o en peligro; apoyar las cadenas de suministro provinciales críticas; investigar los impactos de las inundaciones para ayudar a a planificar los esfuerzos de socorro; y ayudar a las autoridades locales a proteger la infraestructura crítica", ha precisado Anand.