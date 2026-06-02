Bahréin prohíbe el viaje de sus ciudadanos a Irán e Irak alegando la actual crisis de seguridad

Archivo - Bandera nacional de Bahréin. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han anunciado este martes la prohibición a sus ciudadanos para viajar a Irán e Irak, alegando la "continua tensión" en la actual crisis de seguridad en la región del Golfo.

"Ante la continua tensión en la actual situación de seguridad derivada de las repercusiones de la atroz agresión iraní, y con el fin de preservar la seguridad de la patria y la de todos los ciudadanos, el Ministerio del Interior anuncia que se ha decidido impedir que los ciudadanos viajen tanto a la República Islámica de Irán como a la República de Irak, hasta nuevo aviso", ha señalado la agencia estatal BNA.

En este sentido, apunta que el Ministerio del Interior bahreiní ha avisado de que tomará "las medidas legales necesarias contra los infractores" de esta medida.

Irán viene criticando el "continuo incumplimiento" por parte de Estados Unidos y de Israel del alto el fuego del 8 de abril y ha advertido de que se defenderá "con todo su poder y capacidad" apelando a la "legítima defensa", lo que hace tambalear la frágil tregua en medio de amenazas de retomar los ataques militares.