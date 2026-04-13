Bahréin traslada a representante de Irak su condena por los ataques con drones

Archivo - La bandera nacional del Reino de Bahréin, ondeando en San Petersburgo, Rusia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin ha trasladado este lunes al encargado de negocios de la embajada de Irak, Ismail Al Karawi, su condena ante los ataques con drones lanzados desde Irak al reino y a otros territorios del Golfo.

En la cita, el Director General de Relaciones Bilaterales de Bahréin, Abdulá bin Ali al Jalifa ha trasladado una queja formal a las autoridades de Bagdad, demandando que la República de Irak "se pronuncie sobre estos ataques y amenazas, en concordancia con lo que dicta el derecho y convenciones internacionales".

También ha afirmado que el reino de Bahréin "se reserva su derecho a tomar todas las precauciones y medidas necesarias para salvaguardar su seguridad y la de todos sus ciudadanos".

Bahréin se suma así a Arabia Saudí, que durante esta madrugada ha convocado también la embajadora de Irak en su territorio, Safia Taleb al Suhail.

La convocatoria del encargado iraquí llega días después de que Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos denunciaran ataques con drones y misiles iraníes, pese al alto el fuego negociado entre Irán y Estados Unidos para que las partes y sus aliados cesen los ataques durante dos semanas.

En esa línea, el pasado 7 de abril las autoridades sauditas informaron del impacto de "fragmentos" de proyectiles derribados cerca de instalaciones energéticas ubicadas en el este del Reino.