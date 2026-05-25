Bangladesh restituye en sus pasaportes la referencia a la prohibición de viaje a Israel

Archivo - Imagen de archivo de un pasaporte de Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Sazzad Hossain - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Bangladesh, Salahudín Ahmed, ha informado de que el país ha decidido volver a introducir en sus pasaportes la inscripción que refleja la prohibición de viaje para Israel vigente para todos sus nacionales, una medida que encaja con la falta de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Así, aunque estos pasaportes habían dejado de reflejar la prohibición, la documentación oficial volverá a incluir ahora una frase que aclara que estos pasaportes son válidos para viajar a cualquier país del mundo "excepto Israel", según informaciones recogidas por el diario 'The Daily Star'.

Para el ministro, esta medida "refleja la política gubernamental" acerca de Israel pero también el "sentimiento de la población" sobre este asunto. Además, las páginas del nuevo pasaporte serán modificadas para "reflejar correctamente el patrimonio de Bangladesh, su cultura y sus gentes".

Se prevé que este nuevo diseño también incluya información referente a los monumentos nacionales y a la playa de Cox's Bazar, tal y como ha recogido el periódico 'The Business Standard', que apunta a que podría haber cambios en la moneda local para incluir a figuras de relevancia nacional, una decisión que queda en manos del Ministerio de Finanzas.

La medida ha sido aplaudida por Basem Naim, alto cargo del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), quien ha dado las gracias al Gobierno de Bangladesh, que "trata de restaurar la posición histórica del país en apoyo a los palestinos y contra la entidad sionista" de Israel.

"Este es un paso significativo que restaura las exenciones de viaje de Bangladesh y que las refleja en su pasaporte. El cerco se estrecha en torno a la entidad sionista", ha aclarado, según informaciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al grupo.