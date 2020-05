Bélgica reabrirá colegios, museos, bibliotecas y mercadillos a partir del lunes

BRUSELAS, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Bélgica reabrirá los colegios a partir del próximo lunes como parte de la estrategia para levantar las medidas extraordinarias puestas en marcha por la crisis del coronavirus, a la vez que se permitirá la vuelta a la actividad de peluquerías y espacios culturales como bibliotecas, museos y lugares históricos, mientras sigan medidas de protección.

Según ha informado la primera ministra belga, Sophie Wilmès, tras la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el país avanzará a la segunda fase del desconfinamiento a partir del 18 de mayo, lo que supondrá reanudar progresivamente la actividad lectiva en los colegios, aunque la educación preescolar permanecerá clausurada.

Los planes gubernamentales permitirán la reapertura de establecimientos como peluquerías o centros de estética, siempre que mantengan precauciones como el uso de máscaras y se respete la distancia de seguridad entre clientes. Desde este lunes el grueso de los comercios pueden abrir en Bélgica mientras controlen el aforo.

MERCADILLOS, CLUBES DEPORTIVOS, BODAS Y FUNERALES

Los mercados ambulantes podrán retomar la actividad, aunque para ello deberán contar con la autorización de las autoridades locales, que deben vigilar de que no se superan los 50 puestos y que diseñarán un plan para moverse por estos mercados, donde las mascarillas serán de uso obligatorio para los tenderos y recomendable para los clientes.

También podrán retomar la actividad clubes deportivos, que en todo caso no excedan los grupos de 20 personas y que sean supervisados por un entrenador, para garantizar que se cumple la distancia social. Igualmente, se permitirá el acceso a parques naturales, aunque sin servicios como cafeterías o restaurantes, que continuarán cerrados a nivel nacional hasta junio.

Wilmès ha explicado que se permitirán actos religiosos como bodas y funerales a partir del lunes siempre que no superen las 30 personas y sin banquetes ni reuniones sociales tras dichas ceremonias.

"NO SERÁ UN VERANO NORMAL"

Con respecto a los siguientes pasos a dar, la líder belga ha preferido no comentar nuevas medidas, asegurando que hasta el próximo 8 de junio no se planteará pasar a una nueva fase, en alusión indirecta a la reapertura de los bares, restaurantes y terrazas. Es más, ha advertido de que este verano "no será normal".

"Es un hecho que todos los eventos culturales, deportivos y recreativos están prohibidos hasta el 30 de junio. Sin lugar a dudas, no habrá un retorno a la normalidad este verano", ha indicado la primera ministra.

Bélgica ha alcanzado este miércoles las 8.800 muertes por coronavirus, tras registrar 82 fallecimientos y 202 positivos en las últimas 24 horas, lo que sitúa el balance en 53.981 personas contagiadas por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan.