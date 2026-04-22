Bielorrusia confirma el inicio del tránsito de petróleo ruso hacia Hungría y Eslovaquia

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MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa petroquímica bielorruso Belneftejim ha confirmado este miércoles el inicio del tránsito de petróleo ruso a través de Bielorrusia hacia Hungría y Eslovaquia después de que Kiev anunciara que había culminado la reparación del oleoducto Druzhba.

"El consorcio Belneftejim confirma el inicio del tránsito de petróleo a través de Bielorrusia en dirección a Hungría y Eslovaquia", ha indicado la empresa, que opera y gestiona el tramo bielorruso del oleoducto a través de su filial, en un breve comunicado remitido a la agencia de noticias bielorrusa BelTA.

El anuncio se produce después de que los Veintisiete hayan alcanzado un acuerdo político para liberar el préstamo de la Unión Europea a Ucrania de 90.000 millones de euros y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia después de dos meses de bloqueo por parte de Hungría.

El desbloqueo tiene lugar después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmara este martes la finalización de las obras de reparación de la infraestructura, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa y que llevaba meses sin funcionar debido a un ataque ruso.

El oleoducto había sido objeto los últimos meses de reproches cruzados entre Hungría, Eslovaquia y Ucrania por la falta de voluntad de Kiev para proceder con su reparación, además de la justificación de Budapest y de Bratislava para proceder al bloqueo en la UE de cualquier medida favorable a Kiev.

Los daños en el oleoducto también llevaron a Hungría y a Eslovaquia a vetar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia --al que se le ha dado visto bueno este miércoles-- que incluye medidas como la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, además de contra su sistema bancario y sus exportaciones.