Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: "No vi nada ni hice nada malo"

Archivo - El expresidente de EEUU Bill Clinton - Europa Press/Contacto/Nancy Kaszerman - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de EEUU Bill Clinton ha asegurado este viernes que no sabe absolutamente nada de los delitos sexuales cometidos por el fallecido empresario Jeffrey Epstein y que su relación con él tenía un alcance "limitado", durante la cual ni fue testigo de nada que le pudiera llevar a creer que el financiero dirigía una trama de explotación de menores ni incurrió en ningún tipo de complicidad con la misma.

Clinton se ha mostrado tajante en su argumento inicial ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que se ha desplazado a Chappaqua (Nueva York), lugar de residencia del matrimonio Clinton, donde este jueves prestó declaración su mujer y la exsecretaria de Estado por el mismo tema, una comparecencia que ha desatado la indignación de su marido.

"Me voy a poner serio", ha espetado a los representantes de la comisión. "Ustedes han obligado a Hillary a comparecer, cuando no tuvo que ver nada, nada, con Jeffrey Epstein. Ni siquiera recuerda haberlo conocido. Ustedes pueden citar a diez personas o a diez mil, pero citarla a ella estuvo mal", ha añadido.

Ya en faena, el expresidente ha asegurado que su presencia demuestra que hoy en día "nadie, ni los presidentes, están por encima de la ley" en un dardo a la actual administración republicana de Donald Trump.

"Espero que, con mi presencia hoy aquí, podamos alejarnos un poco del abismo y volver a convertirnos en un país donde la búsqueda de verdad y justicia pesa más que la necesidad partidista de crear espectáculo", ha añadido Clinton antes de dirigir su atención a las "mujeres y niñas" víctimas de Epstein que se merecen "justicia y curar sus heridas", porque "llevan esperando demasiado tiempo".

NADA QUE VER

"No tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo", ha manifestado Clinton, quien ha restado importancia también a su aparición en imágenes desclasificadas de los archivos del caso del financiero.

"Por muchas fotos que me enseñen, hay dos cosas que, al fin y al cabo, importan más que su interpretación de esas fotos de hace 20 años: sé lo que vi y, sobre todo, lo que no vi. Sé lo que hice y, sobre todo, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo", ha manifestado.

"Solo estamos aquí porque (Epstein) lo ocultó a todos tan bien durante tanto tiempo. Y para cuando salió a la luz con su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él", ha indicado.

"Como estoy bajo juramento, no voy a mentir y a decir que espero con interés sus preguntas, pero estoy dispuesto a responderlas lo mejor que pueda, de acuerdo con los hechos tal como los conozco: los legítimos, los lógicos e incluso los descabellados", ha zanjado.