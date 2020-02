Borrell cree que una misión naval europea en Libia podría evitar las rutas migratorias en el Mediterráneo

Publicado 11/02/2020 4:57:38 CET

BRUSELAS, 11 Feb. (DPA/EP) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que una misión naval de la UE que se encargue de hacer cumplir el embargo de armas de Naciones Unidas para Libia podría evitar las rutas migratorias en el Mediterráneo.

La UE se ha comprometido a hacer todo lo posible para evitar que más armas entren en Libia, pero los estados miembro no están de acuerdo en reanudar las patrullas navales bajo la Operación Sophia, de lucha contra las redes de tráfico de personas en el mar Mediterráneo.

"Desde mi punto de vista, los barcos podrían desplegarse en alta mar, lejos de la ruta usada por las personas para salir de Libia", ha indicado Borrell en una entrevista concedida a 'Die Welt' que se publica este martes.

En cambio, el despliegue podría tener lugar en el este del Mediterráneo, según Borrell, que también ha señalado que esa es la dirección desde la que llegan las armas al país.

De forma paralela, ha asegurado que la presencia de la UE en el Mediterráneo no ha sido un factor de atracción que alentara a más migrantes a embarcarse en el viaje a través del Mediterráneo y ha señalado que tales temores no están respaldados por hechos.

Asimismo, el Alto Representante de la UE ha advertido de que la misión de la UE, que podría recibir un nombre diferente al de Operación Sophia, tendría que hacer más que "simplemente" vigilar las rutas marítimas.

"La vigilancia sólo no es suficiente", ha afirmado. "La vigilancia (no interfiere) con el tráfico de armas, algunas de las cuales no atraviesan el mar, sino que también van por tierra y allí tenemos que observar, informar y reaccionar", ha especificado.

Por último, Borrell también ha pedido a los europeos que intensifiquen su compromiso con la región del Sahel, donde Francia lidera las operaciones antiterroristas.