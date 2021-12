Borrell dice que toda discusión entre EEUU y Rusia sobre seguridad en Europa debe contar con la UE

Recalca que el bloque "no debe ser un espectador": "No se decide nada si no estamos allí"

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha destacado que "cualquier discusión" sobre la seguridad en Europa debe contar con la "participación" del bloque, ante los llamamientos de Rusia a Estados Unidos y la OTAN sobre lo que describe como "garantías de seguridad" por el aumento de las tensiones en la región.

Borrell ha indicado en su cuenta en la red social Twitter que ha discutido "los acontecimientos sobre el refuerzo militar ruso" con la ministra de Exteriores de Reino Unido, Liz Truss, una conversación en la que se ha "reiterado" el apoyo a la "soberanía e integridad territorial de Ucrania".

"La prioridad inmediata es evitar una mayor escalada", ha sostenido, al tiempo que ha hecho hincapié en que "cualquier discusión sobre la seguridad europea debe tener lugar en coordinación y con la participación de la UE".

En este sentido, Borrell ha recalcado en una entrevista concedida al diario alemán 'Die Welt' que el bloque "no debe ser un espectador no involucrado" en las discusiones entre Rusia y Estados Unidos y ha desvelado que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, "también lo ve así".

"Si Moscú quiere hablar sobre la arquitectura de seguridad en Europa y sobre garantías de seguridad a partir de enero, como se ha anunciado, no es sólo un asunto de Estados Unidos y Rusia. La UE debe estar presente en estas negociaciones, que sólo tienen sentido si tienen lugar en coordinación cercana y con la participación de la UE", ha manifestado.

Así, ha argüido que "cualquiera que quiera negociar sobre el futuro de la arquitectura de seguridad en Europa debe hablar con los europeos". "La seguridad europea es nuestra seguridad. Dos estados, Estados Unidos y Rusia, o la OTAN y Rusia, no pueden negociar esto, incluso aunque Moscú lo imagine así", ha reiterado.

Borrell ha incidido en que "no se está en un periodo de posguerra" y ha explicado que Moscú "quiere dos actores que dividen sus esferas de influencia entre ellos". "Rusia quiere negociar la arquitectura de seguridad europea sin implicar a la UE, lo que es absurdo. No aceptaremos eso. No se decide nada si no estamos allí", ha apuntado.

Por otra parte, ha criticado a Moscú por presentar sus propuestas "con la forma de un tratado real". "Eso no ha pasado nunca. Sólo lo hacen los ganadores", ha señalado, al tiempo que ha destacado que las peticiones de Rusia "son pura agenda rusa con condiciones completamente inaceptables, especialmente en lo relativo a Ucrania".

"Una cosa está clara. Estas conversaciones a partir de enero no serán sólo sobre Ucrania y la expansión de la OTAN hacia el este. Debemos hablar de todas las violaciones desde el Acta de Helsinki en 1975. Estamos en desacuerdo con muchos hechos de la política exterior rusa, no asuntos que Moscú considera como asuntos internos", ha puntualizado.

Por otra parte, Borrell ha declinado pronunciarse sobre la posibilidad de un conflicto militra en Ucrania pero ha destacado que la UE y Estados Unidos "trabajan con todos los escenarios posibles". "No puede descartarse totalmente una invasión militar, pero hay muchos otros escenarios que me preocupan, incluso si son menos extremos", ha defendido.

Entre estas posibilidades, el jefe de la diplomacia europea ha enumerado "una desestabilización del Gobierno en Kiev a través de tácticas híbridas, un aumento de los combates entre soldados ucranianos y los separatistas en Donbás o una presión a través de una menor entrega de gas a Europa". "Muchas cosas son concebibles", ha remachado.

Las palabras de Borrell han llegado después de que el viceministro de Defensa ruso, Alexadner Fomin, afirmar el lunes que la OTAN se está "preparando" para un conflicto "a gran escala" con Moscú, mientras que el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, alertó de que existe una amenaza real de una nueva crisis de los misiles.

En este sentido, Riabkov pidió que se tengan en cuenta las propuestas de Moscú sobre unas garantías de seguridad, tras lo que el titular de la cartera de Exteriores, Sergei Lavrov, indicó que las conversaciones con Estados Unidos arrancarían después del 10 de enero de 2022.