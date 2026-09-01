Bruselas critica la presencia de Rusia en el G20 y recuerda que es "una cuestión de respeto a las víctimas"

Archivo - El minsitro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov - -/Kremlin/dpa - Archivo

BRUSELAS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha criticado la participación presencial del ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluanov, en la reunión del G20 celebrada en Asheville (Carolina del Norte, Estados Unidos), esgrimiendo que tiene "problemas" en discutir asuntos económicos con Moscú por una simple "cuestión de respeto a las víctimas".

"Personalmente, me ha resultado y me sigue resultando problemático debatir temas como los desequilibrios globales con un representante de un país agresor que lleva a cabo a diario ataques brutales contra la población civil. Es una cuestión de respeto hacia las víctimas", ha indicado en unas declaraciones remitidas a la prensa.

De esta manera, el comisario letón se ha sumado a las críticas expresadas este domingo por el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, quien consideró que "no existe una situación normal con Rusia en este momento" debido a la "brutal guerra" en Ucrania, y reprochó además la falta de claridad de Estados Unidos, país anfitrión del G20, respecto a la invitación cursada al alto cargo ruso.

Rusia ha acudido de manera presencial a la cita del G20 por primera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Su ministro aprovechó el encuentro para reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, con quien abordó, según fuentes del Tesoro citadas por CNBC, el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para Ucrania.