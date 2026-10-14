Bruselas desembolsa otros casi 2.900 millones de euros a Ucrania para drones, misiles y armamento

Archivo - Bandera de la UE con iluminación de la bandera de Ucrania en el edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles el desembolso de otros 2.860 millones de euros a Ucrania para reforzar sus capacidades militares frente a la invasión rusa, una financiación que sale del préstamo europeo de 90.000 millones que Kiev podrá destinar a la adquisición de drones, sistemas de defensa aérea, misiles, radares, equipos de guerra electrónica y municiones.

Este pago se suma a los desembolsos realizados este año dentro del Préstamo de Apoyo a Ucrania, que prevé movilizar 28.300 millones de euros en 2026 para reforzar la capacidad industrial de defensa ucraniana. En total, el instrumento reserva 60.000 millones para defensa entre 2026 y 2027, mientras que los otros 30.000 millones se destinarán a apoyo presupuestario.

"Mientras Rusia se estanca en el frente, sigue intensificando sus ataques aéreos, dirigidos cruelmente contra los civiles y las infraestructuras ucranianas", ha denunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en declaraciones remitidas en un comunicado en el que ha defendido la importancia de mantener el respaldo militar europeo a Kiev.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo comunitario ha subrayado que el apoyo de Europa "importa más que nunca para ayudar a Ucrania a proteger sus cielos y salvar vidas", al tiempo que ha destacado que este nuevo desembolso permitirá responder a las necesidades operativas más urgentes de las fuerzas ucranianas, incluidos los drones y misiles "vitales para su defensa".

El Ejecutivo comunitario ha explicado que la entrega urgente de equipamiento militar busca garantizar que las Fuerzas Armadas ucranianas puedan proteger a la población civil y las ciudades frente a los bombardeos rusos, especialmente ante la llegada del invierno y el riesgo de nuevos ataques contra infraestructuras críticas.

Juntando todos los mecanismos de financiación del bloque comunitario, la Unión Europea y sus Estados miembro han movilizado desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 231.500 millones de euros en apoyo global a Ucrania, incluidos 3.800 millones procedentes de los beneficios generados por los activos rusos inmovilizados como consecuencia de las sanciones europeas.