Bruselas discute con España el papel de las plataformas digitales para prevenir situaciones como la de Ceuta

Archivo - La vicepresidenta comunitaria Henna Virkkunen - LUKASZ KOBUS / EUROPEAN COMMISSION - Archivo

BRUSELAS 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha abordado con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la situación en Ceuta y las medidas para evitar los viajes irregulares y la pérdida de vidas, al tiempo que ha ofrecido más apoyo a España en el ámbito digital si lo solicita.

"Discutimos la importancia de la implementación completa de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) en España. La Comisión Europea está lista para ofrecer más apoyo cuando se trata del espacio digital, incluida la DSA, si se solicita", ha señalado en un mensaje en redes sociales tras mantener una conversación telefónica "muy constructiva" con el ministro español.

La vicepresidenta comunitaria ha explicado además que el Ejecutivo europeo, Europol y las plataformas digitales están intercambiando información diariamente y han aumentado su coordinación ante lo sucedido. "TikTok y Meta han activado protocolos de crisis y han puesto en marcha un mecanismo específico de escalada y cooperación con verificadores de información", ha añadido.

"Seguiremos vigilantes en nuestro trabajo con nuestras agencias y las plataformas para asfixiar a las redes criminales que venden falsas promesas a costa de vidas", ha concluido Virkkunen.