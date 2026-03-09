Bruselas estudia impulsar la industria de drones de Ucrania para suministrar interceptores a Oriente Próximo

BRUSELAS, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado una iniciativa para que la Unión Europea actúe como intermediaria entre la producción industrial de Ucrania y las necesidades militares de los países en Oriente Próximo, a los que le hacen falta interceptores de drones ante la guerra iniciada por Estados Unidos e Irán en la región el pasado 28 de febrero.

Así lo ha asegurado durante la Conferencia Anual de Embajadores que se celebra este lunes en Bruselas, en la que ha destacado la necesidad de aprovechar lo aprendido por Kiev en estos cuatro años de invasión de Rusia en materia de defensa aérea para usarlo en el golfo Pérsico, ya que si "Oriente Próximo" tiene que perder "mucho" con una guerra larga, la Unión Europea "también".

"En respuesta a la necesidad de interceptores de drones, estamos preparando una nueva iniciativa para convertirnos en un intermediario entre la producción industrial de Ucrania y las necesidades militares de los países en el Oriente Próximo", ha detallado la jefa de la diplomacia europea.

"EL RÉGIMEN ESTÁ MÁS DÉBIL DE LO QUE HA SIDO JAMÁS"

Con todo, Kallas ha señalado la "expectativa pública muy grande" que existe sobre la Unión Europea en la guerra en Oriente Próximo, aunque ha avisado de la "incertidumbre y el caos" imperante ahora mismo, con una situación en la región "totalmente diferente" a la que había hace apenas diez días.

Tras decir que "Irán es responsable de décadas de guerra", ha agregado que "las capacidades militares de Irán son limitadas y el régimen es más débil de lo que jamás ha sido antes", pero que eso no significa que haya "una trayectoria clara" de cómo terminará esta guerra en Oriente Próximo.

También se ha hecho eco de informaciones que selañan que Moscú y Teherán "están trabajando juntos para atacar a las tropas de Estados Unidos", toda vez que Ucrania "está ofreciendo ayuda" para defender a "nuestros socios en el Golfo". "Eso por sí solo debería revelarles quiénes son sus amigos", ha apuntado.

LA AMPLIACIÓN DE LA UE, UN "ANTÍDOTO"

La Alta Representante también se ha referido a la política de vecindad de la Unión Europea, afirmando que la ampliación del bloque comunitario ha sido ya en el pasado "la política exterior más exitosa de la UE" por extender la "estabilidad, paz y prosperidad" a otros territorios.

En medio del debate abierto en Bruselas sobre si habría que relejar los requisitos para agilizar la adhesión de otros Estados a la Unión, Kallas ha defendido que "debe seguir basada en el mérito", pero que "en el contexto actual" se necesita "acelerar el paso", más aún cuando una mayoría de ciudadanos apoyan que se aumente el número de países miembro, según datos del Eurobarómetro.

"La ampliación es el antídoto contra el imperialismo ruso y una señal de que el proyecto multilateral más ambicioso de la historia, la Unión Europea, está aquí para quedarse", ha zanjado sobre el tema, animando a los embajadores de la UE a "seguir contando la historia de la ampliación".