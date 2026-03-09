Ucrania envía al primer equipo de expertos contra drones iraníes a proteger bases de EEUU en Jordania

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este lunes que los primeros expertos ucranianos en defensa contra drones iraníes han puesto ya rumbo hacia Jordania para proteger los intereses estadounidenses ahí, después de que Washington reclamara su ayuda, en base a la experiencia adquirida durante la guerra con Rusia.

Un equipo ucraniano partió hacia la región un día después de que Estados Unidos solicitara su apoyo, un extremo que no ha confirmado aún la Casa Blanca. "Reaccionamos de inmediato. Dije, 'sí, por supuesto, enviaremos a nuestros expertos'", ha confirmado Zelenski en una entrevista con el diario estadounidense 'The New York Times'.

Zelenski ha destacado que ha estado recibiendo peticiones de ayuda de varios líderes de la región y si bien se ha comprometido a poner a su disposición los conocimientos que las fuerzas ucranianas han adquirido contra drones iraníes durante estos años, ese apoyo está supeditados las propias necesidades internas.

De igual forma, ha vuelto a incidir en que ese apoyo podría ser respondido por los países de Oriente Próximo con campañas de prisión hacia Rusia, en un intento por alcanzar un alto el fuego, a la espera todavía de que se reanuden las conversaciones con Rusia, paralizadas tras el estallido de la guerra en la región.