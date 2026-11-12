Bruselas examinará una iniciativa ciudadana que pide suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel

Archivo - Manifestantes durante una concentración de ciudadanos israelíes para pedir la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, ante Oficina del PE, a 27 de mayo de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que examinará una iniciativa ciudadana europea que reclama la suspensión total del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel por "las violaciones de Derechos Humanos" cometidas por el Estado judío, después de que la petición haya conseguido reunir más de 1,1 millones de firmas de ciudadanos europeos.

En concreto, la iniciativa, titulada 'Exigir la suspensión total del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel ante las violaciones de Derechos Humanos cometidas por Israel', ha sido presentada formalmente este jueves ante el Ejecutivo comunitario por sus organizadores, la organización Justicia por Palestina, que reclama a Bruselas que proponga a los Veintisiete la suspensión "íntegra" del acuerdo que regula las relaciones políticas y comerciales entre ambas partes.

La petición, registrada inicialmente en noviembre de 2025 y que comenzó a recoger firmas el pasado 13 de enero, ha conseguido reunir un total de 1.117.104 firmas validadas y ha superado los umbrales mínimos de apoyo exigidos en 12 Estados miembro, lo que la convierte en la decimoquinta iniciativa ciudadana europea que cumple los requisitos necesarios para ser examinada por la Comisión.

Los promotores de la iniciativa justifican su petición por el nivel "sin precedentes" de muertes y lesiones de civiles en Gaza, el desplazamiento masivo de población y la destrucción de hospitales e instalaciones médicas, además de las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

A su juicio, Israel incumple sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, mientras que el acuerdo de asociación con la UE contribuye a "legitimar y financiar" a un Estado al que acusan de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad.

Según el reglamento que regula la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), cuando la Comisión recibe una iniciativa válida con al menos un millón de declaraciones de apoyo certificadas, está obligada a iniciar un proceso de examen y a emitir una respuesta en un plazo de seis meses, aunque ello no implica necesariamente que deba adoptar las medidas solicitadas.

La Comisión tiene ahora hasta el 12 de mayo de 2027 para presentar su respuesta oficial, en la que expondrá las medidas que se propone adoptar, si las hubiera, y los motivos de su decisión. También mantendrá una reunión con los organizadores de la iniciativa durante las próximas semanas, antes de que el Parlamento Europeo celebre una audiencia pública sobre la petición.

LA SUSPENSIÓN PARCIAL SIGUE BLOQUEADA

En septiembre de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso suspender de manera parcial el Acuerdo de Asociación con Israel en respuesta a la situación humanitaria en Gaza, una medida que más de un año después sigue sin salir adelante por la falta del consenso necesario entre los Estados miembro.

La suspensión parcial propuesta por la conservadora alemana afecta solo a medidas comerciales, que requiere el apoyo de solo una mayoría cualificada de países. En el caso de que esta ICE saliera adelante y el Ejecutivo comunitario lo propusiera a los Estados miembro, es probable que se encontrara con incluso aún más dificultades por parte de estos últimos, ya que para la suspensión total haría falta unanimidad porque incluye medidas de política exterior, competencia exclusiva de los países.

Más allá de la suspensión parcial o total del Acuerdo de Asociación con Israel, los Veintisiete tampoco han logrado ponerse de acuerdo con medidas que no iban tan lejos como limitar o prohibir el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, pese a que la opción de vetar los intercambios comerciales con estos enclaves ha sido la que más respaldo ha obtenido entre las distintas alternativas planteadas estos últimos meses.

Entre las opciones examinadas por los Estados miembro este tiempo figuran la creación de un sistema de licencias de exportación, la imposición de aranceles punitivos o prohibitivos y la prohibición parcial o total de las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes, una última medida defendida por países como España, Irlanda, Francia y Suecia, pero que encuentra la oposición de Alemania, Italia y República Checa.