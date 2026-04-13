Bruselas nombra al ex primer ministro finlandés Katainen asesor especial para impulsar la estrategia de la UE en el Árti

Archivo - El ex primer ministro de Finlandia y ex vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen. - LUKASZ KOBUS - Archivo

BRUSELAS 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europa ha designado al ex primer ministro de Finlandia y ex vicepresidente del Ejecutivo comunitario Jyrki Katainen como asesor especial para las relaciones UE-Ártico, un cargo de nueva creación con el que se quiere fortalecer la presencia estratégica de la Unión Europea en la región ártica dado el contexto geopolítico y geoeconómico actual.

Según ha informado el Ejecutivo de Ursula von der Leyen en un comunicado, Katainan será el encargado de asesorar al actual comisario de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, sobre la implementación de las prioridades de la UE en el Ártico, incluyendo la seguridad económica, la conectividad, el desarrollo sostenible y el clima y la energía.

También apoyará a la Comisión a fortalecer su presencia estratégica y contribuirá a la elaboración de la política actualizada de la UE para el Ártico, todo ello colaborando con los servicios de la Comisión, así como con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), los Estados miembros, la representación de la Comisión en Dinamarca, Finlandia y Suecia, así como con la oficina de la UE en Nuuk, la capital de Groenlandia.

"Esta designación subraya el firme compromiso de la Comisión de reforzar la participación estratégica de la UE en el Ártico", se lee en el texto, en el que se recuerda que la presidenta de la Comisión ya adelantó a inicios de año una revisión la estrategia ártica del bloque comunitario para que estuviera "en estrecha consonancia" con un marco de seguridad europeo "más amplio".

Según la Comisión Europea, esta designación "en el contexto geopolítico y geoeconómico actual", reviste una "importancia estratégica evidente", con "desafíos y oportunidades que las políticas" de la Unión Europea "deben abordar".

Jyrki Katainen, de nacionalidad finlandesa, fue vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad entre 2014 y 2019. Antes de su labor a nivel europeo, fue primer ministro de Finlandia entre 2011 y 2014, así como ministro de Finanzas entre 2007 y 2011. También fue miembro del Parlamento finlandés entre 1999 y 2014.