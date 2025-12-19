Bruselas reintroducirá gradualmente los visados a Georgia si persisten violaciones de derechos fundamentales

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea dará los primeros pasos para suspender gradualmente la exención de visados a los nacionales de Georgia, empezando por el personal diplomático, una vez entre en vigor a final de año el nuevo marco europeo sobre visados que prevé este tipo de suspensiones ante violaciones de derechos y libertades fundamentales.

Así lo ha adelantado Bruselas este viernes al presentar el informe anual sobre el mecanismo de visados de la Unión Europea, un examen que constata que Georgia persiste en incumplimientos de los compromisos establecidos dentro del marco de diálogo para los visados e ignorado las recomendaciones del informe del año anterior.

El Ejecutivo comunitario observa con "preocupación" las "graves violaciones" de derechos y libertades fundamentales en el país, incluidas las violaciones de los principios de no discriminación, y ha pedido sin éxito "reiteradamente" a las autoridades nacionales que adopten medidas inmediatas para corregir la situación.

En este contexto, los servicios comunitarios informan que estudiarán las "medidas adecuadas" en el marco del marco revisado del mecanismo de suspensión de visados que, una vez entre en vigor el próximo 30 de diciembre, permitirá suspender en una primera fase la exención de visados a los titulares de un pasaporte diplomático y altos oficiales, a los que se considera principales responsables de no tomar medidas para abordar las recomendaciones de la Comisión.

A diferencia del marco actual, las nuevas reglas asegurarán que la suspensión se aplicará de manera uniforme en todos los países de la Unión Europea, ya que una vez en vigor los Estados miembro no podrán decidir de manera bilateral liberar de este trámite consular a los afectados por una decisión conjunta de la UE.

El mecanismo prevé una segunda etapa de sanción si persisten las irregularidades, de modo que también se aplique la obligación de visado para viajar a la UE a todos los ciudadanos procedentes de Georgia, porque el país pase a formar parte de la lista europea de países sujetos a la obligación de visado.