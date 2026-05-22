Bruselas sigue sin ver unanimidad para sancionar a Israel, tras pedir Italia y España medidas por flotilla

Uno de los buques de la flotilla internacional para Gaza es interceptada por la Marina israelí. - Jamal Awad / Xinhua News / Europa Press / Contacto

BRUSELAS 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha evitado este viernes responder a la llamada de Italia y España para que la UE sancione al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, por el trato humillante que dio a los miembros de la flotilla internacional para Gaza; pero ha querido dejar claro que en todo caso es una decisión que depende de los Veintisiete y sigue sin darse la unanimidad necesaria para tomar este tipo de medidas contra Israel.

"En términos de sanciones, simplemente recordaré las reglas del juego y cuál es el proceso: Las sanciones de la UE son discutidas y adoptadas por los 27 Estados miembro. Por unanimidad", ha expresado en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar el Anouni, para después recalcar que "en este momento eso es obviamente imposible".

Además, ha advertido de que las discusiones sobre estos asuntos son "confidenciales" y están "plenamente en manos de los Estados miembro", por lo que ha pedido ir "paso a paso" y esperar a ver cómo avanzan las discusiones a 27. "Una cosa son las peticiones públicas y otra las discusiones entre ministros, es diferente", ha zanjado.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán por primera vez desde el incidente de la flotilla los próximos 27 y 28 de mayo en una cita informal en Chipre, país que este semestre ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE. Será una ocasión para que los ministros puedan "plantear diferentes asuntos", pero al tratarse de un encuentro con carácter informal no podrán tomarse decisiones en él, ha advertido el portavoz.

El pasado día 11, los jefes de las diplomacias europeas, esta vez reunidos en formato oficial en Bruselas, acordaron sancionar a colonos israelíes por la violencia ejercida desde sus asentamientos en Cisjordania, así como a altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás); pero aún está pendiente el desarrollo legal para su adopción, por lo que no han trascendido el número o identidad de las personas que integrarán la lista de sancionados.

Entonces, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, recordó que hay distintas propuestas "que llevan mucho tiempo sobre la mesa" que han promovido distintos Estados miembro para tomar medidas más severas contra Israel, incluida la suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación.

ESPAÑA E ITALIA PIDEN SANCIONES PARA EL MINISTRO QUE HUMILLÓ A LA FLOTILLA

Ya el pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que el Gobierno pediría a la UE sanciones contra Ben Gvir por sus "inaceptables" imágenes "humillando a los miembros de la flotilla internacional". El ministro israelí tiene ya prohibido la entrada a España desde el pasado septiembre, pero el Gobierno defenderá que esta restricción se extienda al conjunto del suelo comunitario.

También el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, adelantó este jueves a través de sus redes sociales que el Gobierno italiano pedirá sanciones europeas contra el ministro por el "secuestro" y las "vejaciones" a los activistas.

El jefe de la diplomacia italiana criticó "los inaceptables actos cometidos contra la flotilla" y denunció que sus miembros fueron "secuestrados en aguas internacionales" y posteriormente sometidos a "vejaciones y humillaciones" cuando estuvieron bajo custodia policial, lo que "viola los Derechos Humanos".