Burkina Faso "neutraliza" a más de un centenar de supuestos terroristas cerca de la frontera con Malí

Archivo - Soldados de Burkina Faso - MINISTERIO DE DEFENSA DE BURKINA FASO - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Burkina Faso han "neutralizado" a más de un centenar de supuestos terroristas en el marco de una operación llevada a cabo esta semana en la provincia de Soum (norte), situada en la frontera con Malí.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal burkinesa de noticias, AIB, la operación tuvo lugar en la madrugada del 14 de abril y se saldó con la incautación de "un importante arsenal", en el marco de una ofensiva en lo que va de mes que habría matado además a varios "altos cargos terroristas".

Así, las fuerzas gubernamentales han lanzado durante las dos primeras semanas del mes operaciones terrestres y bombardeos en Liptako, Nakambé y Boucle de Mouhoun, causando "grandes pérdidas a los grupos armados", siendo la principal la citada en Soum, donde el objetivo fue "una masiva concentración de terroristas" llegados desde el este del país.

Burkina Faso está gobernado por una junta militar denominada Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración (MPSR), desde el golpe de Estado de 2022, que derivó en el nombramiento como presidente interino de Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien meses después fue apartado del poder en una segunda asonada que elevó al poder al actual presidente de transición, Ibrahim Traoré.

El país africano había experimentado previamente un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria, por lo que las nuevas autoridades prometieron mano dura a la hora de hacer frente a la amenaza de los grupos yihadistas y a la amenaza de su expansión en el Sahel.