Canadá destaca "progresos" para la seguridad del Ártico tras la reunión entre Trump y Rutte sobre Groenlandia

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha aplaudido este jueves las conclusiones de la reunión mantenida el miércoles en la ciudad suiza de Davos entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar las tensiones en torno a Groenlandia, cuya anexión ha reclamado Washington, después de que las partes alcanzaran un "marco para un futuro acuerdo" respecto a la pretendida isla.

"Satisfecho con este progreso para aumentar la seguridad en el Ártico a través de la acción conjunta de la OTAN", ha dicho Carney en un mensaje en redes sociales. "Con nuestros aliados de la OTAN, incluidos los Ocho del Nórdico-Báltico --que integra a Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia--, Canadá participará totalmente en la defensa de la región y aumentará la seguridad de los flancos septentrional y occidental", ha subrayado.

El mensaje ha sido publicado poco después de que Rutte asegurara que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro con Trump. "Ese tema no se planteó en mis conversaciones con presidente", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

La portavoz de Rutte, Allison Hart, que describió el encuentro como "muy productivo", explicó que "se centrarán en garantizar la seguridad del Ártico mediante los esfuerzos colectivos de los aliados, especialmente de los siete aliados árticos", en referencia a Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia.

Por su parte, Trump ha esgrimido en un mensaje en redes sociales que, en base a este "entendimiento" alcanzado con Rutte, no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y cuya entrada en vigor estaba prevista el 1 de febrero. Además, ha indicado que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la 'Cúpula Dorada' en relación con Groenlandia".