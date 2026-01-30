Carney pide a EEUU que "respete la soberanía canadiense" tras una reunión entre Washington y separatistas de Alberta

El primer ministro de Canadá, Mark Carney - Europa Press/Contacto/Adrian Wyld

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha emplazado este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que "respete la soberanía canadiense" después de que haya trascendido un encuentro entre funcionarios de Washington y representantes separatistas de la región de Alberta.

"Espero que la Administración estadounidense respete la soberanía canadiense. Siempre soy claro en mis conversaciones con el presidente Trump sobre este punto, y luego paso a lo que podemos hacer juntos", ha declarado en rueda de prensa al ser preguntado sobre si considera "injerencia extranjera" la actuación del país vecino.

Carney ha negado haber hablado con Washington al respecto, afirmando que ya "existen canales para plantear esas preocupaciones". "No tengo un comentario permanente sobre todo lo que hace la Administración (Trump). Mantengo lo que acabo de decir sobre el respeto a nuestra soberanía, nuestras expectativas sobre la Administración estadounidense y la claridad con la que siempre se lo he expresado directamente al presidente", ha defendido.

El jefe del Ejecutivo canadiense ha respondido así al ser preguntado por unas declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que la semana pasada apuntó a que "en Alberta podrían llevar a cabo un referéndum sobre si quieren quedarse o no en Canadá".

"La gente quiere soberanía. Quiere lo que tiene Estados Unidos. Canadá no permitirá que Alberta construya un oleoducto hacia el Pacífico", afirmó en una entrevista concedida a la cadena de televisión conservadora Real America's Voice en la que defendió que "los albertenses son gente muy independiente". "Deberíamos permitirles venir a Estados Unidos. Alberta es un socio natural ara nuestro país. Tienen muchos recursos", agregó.

Por su parte, la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, se ha expresado de forma similar a Carney, afirmando que "esperaría que la Administración estadounidense respetara la soberanía canadiense y que limitara el debate sobre el proceso democrático de Alberta a los albertanos y canadienses".

Más duro se ha mostrado el primer ministro de la provincia Columbia Británica, David Eby, al considerar que "ir a un país y pedir ayuda para separar a Canadá (...) existe una palabra anticuada para eso, y esa palabra es traición". "Aquellos que soliciten a un gobierno extranjero que intente entrar y tomar el control de nuestro país o dividirlo (...) eso no forma parte de nuestra visión para Canadá", ha señalado.

Estas declaraciones llegan horas después de que haya trascendido un encuentro entre líderes del Proyecto de Prosperidad de Alberta (APP), un grupo de separatistas de extrema derecha, con funcionarios del Departamento de Estado.

La reunión ha sido confirmada por Jeff Rath, que ha asistido representando al APP, y que ha celebrado en declaraciones al 'Financial Times' que "Estados Unidos está sumamente entusiasmado con una Alberta libre e independiente".

Por su parte, la cartera dirigida por Marco Rubio ha defendido que "el Departamento se reúne periódicamente con representantes de la sociedad civil" y ha asegurado que "como es habitual en reuniones rutinarias como estas, no se asumió ningún compromiso".