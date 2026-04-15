La Casa Blanca ve "muy probable" que la nueva ronda de negociaciones con Irán se celebre en Islamabad

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado este miércoles que esperan que las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán se lleven a cabo en la capital de Pakistán, Islamabad. "Es muy probable que sean en el mismo lugar que la última vez", ha dicho.

"Los paquistaníes han sido unos mediadores excepcionales durante todo este proceso, y apreciamos enormemente su amistad y sus esfuerzos para lograr este acuerdo. Son los únicos mediadores en esta negociación", ha señalado en declaraciones a la prensa, negando que por el momento se haya acordado una prórroga del alto el fuego.

Leavitt ha afirmado además que si bien "muchos países de todo el mundo han querido ofrecer su ayuda" en el proceso, Washington espera que Pakistán continúe siendo el canal de comunicación para agilizar los contactos entre las partes.

"Nos sentimos optimistas respecto a la perspectiva de un acuerdo. El presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) lo mencionó en su entrevista de ayer y obviamente, a Irán le conviene satisfacer las demandas del presidente", ha argüido.

Una delegación paquistaní liderada por el comandante del Ejército, Asim Munir, ha aterrizado en la capital iraní, Teherán, en el marco del proceso iniciado el pasado fin de semana en Pakistán que busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Las negociaciones se saldaron sin acuerdo para el cese definitivo de las hostilidades, mientras sigue en pie un alto el fuego de 15 días, que busca precisamente dar espacio a la diplomacia para lograr un pacto más amplio que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a cambio del levantamiento de sanciones a Irán, la vuelta a la normalidad en Ormuz y que la República Islámica pacte un nuevo acuerdo nuclear.