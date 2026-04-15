Trump reitera que recibió "cero ayuda" de la OTAN en Irán y se cuestiona el gasto de EEUU en el seno de la Alianza

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece declaraciones en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Salwan Georges - Pool via CN

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles que Washington recibió "cero ayuda" de la OTAN en la guerra en Irán y se ha cuestionado el gasto militar estadounidense en el seno de la Alianza Atlántica, tras volver a afear la falta de inversión del resto de aliados.

"No hemos recibido ninguna ayuda. Cero por parte de la OTAN. Nosotros estamos ahí para ellos. Ellos no están ahí para nosotros", ha señalado el mandatario estadounidense en una entrevista en la cadena de televisión Fox, en la que vuelve a cargar contra los aliados por su falta de implicación en la ofensiva contra Irán.

Según ha recalcado, los miembros de la OTAN deberían haber acordado un despliegue dado que la operación militar en Irán es "pequeña", en referencia a su demanda de una misión naval para controlar el paso de Ormuz.

"La OTAN no estuvo ahí para nosotros. Y si no están ahí para nosotros aquí, eso significa que no van a estar ahí para nosotros. Entonces, ¿por qué gastamos cientos de miles de millones de dólares al año en la OTAN si no van a estar de nuestro lado?", se ha cuestionado.

Trump ha vuelto a poner de manifiesto que el gasto militar de Washington en comparación con el resto de miembros de la OTAN es mucho mayor. "El gráfico que se publicó hace un par de días, con una enorme bola roja que representaba a nuestro país y todas esas bolitas satélite, que representaban el dinero destinado al Ejército y a la OTAN", ha dicho sobre el gasto del resto de países de la Alianza Atlántica.

"Es ridículo. Deberían haberlo hecho mejor", ha afirmado sobre la inversión en defensa y el rechazo a participar en una misión en la zona, asegurando que eso hace augurar que a futuro los aliados de Washington "no estarán en asuntos mucho más grandes que Irán".

En las últimas semanas siguen los reproches desde Washington contra sus aliados en el bloque militar, a los que afea la falta de cooperación en la guerra en Irán. En esta escalada de las críticas, Trump ha llegado a amenazar con sacar a Estados Unidos de la OTAN, después de decir en una entrevista que está "más que considerando" este escenario por la falta de apoyo a Estados Unidos en el contexto de la guerra.

Por su lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la Casa Blanca tendrá que "reevaluar el valor de la OTAN" después de que varios países hayan limitado el uso que permiten hacer de sus bases a Estados Unidos, caso de España pero también de Italia o Alemania.

Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado a algunos miembros de la organización que el presidente de Estados Unidos quiere de ellos "compromisos y acciones concretas" y tras admitir que existen tensiones entre los socios, ha indicado que la Alianza Atlántica puede jugar "un papel" para la estabilidad del estrecho de Ormuz.