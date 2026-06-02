La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se celebrará el próximo 24 de julio tras suspenderse por el tiroteo

Archivo - Rueda de prensa sobre el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza - UNF News via CN

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organizadora de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, ha informado de que la gala anual de prensa de Washington se celebrará el próximo 24 de julio tras suspenderse por el tiroteo perpetrado por Cole Allen, acusado por intento de asesinato al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra, especialmente durante un año en que estamos reflexionando sobre América 250 (conmemoración oficial del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos) y todo lo que representa", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Jiang, corresponsal de la Casa Blanca de la cadena CBS News, no ha detallado si el magnate acudirá a la cena tras el impactante tiroteo que interrumpió el evento el pasado 25 de abril cuando Collen, profesor californiano de 31 años, entró armado en el edificio con la intención de acceder a la sala donde se encontraba Trump.

Collen, que llevaba una escopeta de bombeo del calibre 12, una pistola semiautomática del calibre 38 y tres cuchillos, fue detenido por las fuerzas de seguridad estadounidenses tras efectuar una oleada de disparos en el hall. El incidente se saldó con un agente herido, si bien éste llevaba un chaleco antibalas en el momento de los hechos.

El hombre se declaró no culpable ante un tribunal federal de la capital estadounidense de varios cargos, entre ellos intento de magnicidio, transporte de armas entre estados y uso de un arma durante la comisión de un delito violento.

Collen se registró en el hotel Hilton, donde suele celebrarse habitualmente la cena, y fue visto en varios pasillos horas antes del tiroteo. De acuerdo a una declaración jurada de un agente del FBI, Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y posteriormente hasta Washington entre el 21 y el 24 de abril.