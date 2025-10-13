Decenas de heridos, siete ellos en estado crítico, por el choque de dos trenes en Eslovaquia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Decenas de personas han resultado heridas este lunes, siete de ellas de gravedad, debido a la colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura del municipio de Jablonov nad Turnou, en el sur de Eslovaquia, cerca de la frontera con Hungría.

Aunque el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, ha hablado en un primer momento de cerca de un centenar de heridos, los servicios de emergencias han matizado que si bien han tenido que atender a 91 personas en el lugar del accidente, finalmente la cifra de heridos ha quedado reducida, según informaciones recogidas por el diario 'Dennik'.

Asimismo, han descartado de momento que existan víctimas mortales y han confirmado que los dos maquinistas han sobrevivido. Uno de ellos habría saltado desde el tren justo antes del impacto, por lo que se encuentra entre los heridos de mayor gravedad.

El ministro de Sanidad, Kamil Sasko, ha informado de que se trasladará en persona al lugar del siniestro y ha estimado que más de 50 personas han sufrido heridas de poca gravedad, mientras que catorce presentan heridas de carácter moderado.

El accidente, que está siendo investigado, podría haberse producido por un error de uno de los maquinistas, que no habría dado paso al otro tren.

El presidente del país, Peter Pellegrini, ha deseado a todos los heridos una "pronta recuperación" y ha agradecido a los servicios de emergencias su trabajo. "Creo que el pueblo eslovaco puede confiar en la seguridad del transporte público", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación.