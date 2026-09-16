China alerta del riesgo de que las tensiones en Oriente Próximo "se extiendan aún más a Yemen y el mar Rojo"

Archivo - El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en una fotografía de archivo - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha reclamado este miércoles a Estados Unidos e Irán que cumplan "cuanto antes" sus compromisos con el memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán y ha alertado del riesgo de que las tensiones en Oriente Próximo "se extiendan aún más a Yemen y el mar Rojo", ante la ofensiva lanzada a principios de septiembre por los rebeldes hutíes contra las autoridades reconocidas internacionalmente.

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha trasladado a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, la importancia de que "Irán y Estados Unidos mantengan la racionalidad y la contención, vuelvan cuanto antes al memorando de entendimiento y reestructuren el mecanismo de negociación a partir del consenso alcanzado hasta la fecha".

"El prolongado conflicto entre Estados Unidos e Irán no redunda en el interés común de las partes involucradas ni de la comunidad internacional", ha señalado Wang durante su reunión con Araqchi en Pekín, donde ha reiterado que "la situación actual en Oriente Próximo sigue siendo volátil e impacta gravemente en la paz y el desarrollo internacional".

"No queremos que las tensiones regionales se extiendan aún más hacia Yemen y el mar Rojo. Instamos a todas las partes a que dejen de complicar la situación y resuelvan los problemas mediante el diálogo y la negociación", ha apuntado Wang.

Asimismo, ha abogado por un diálogo entre Irán y los países del Golfo Pérsico, "a partir del respeto mutuo de la soberanía territorial y la seguridad nacional", y ha reclamado pasos "efectivos" para reabrir "cuanto antes" el estrecho de Ormuz.

Así, ha hecho hincapié en que "China está dispuesta a jugar un papel constructivo a la hora de resolver las disputas internacionales", incluido "un refuerzo del diálogo y la cooperación con Irán para salvaguardar sus intereses y derechos legítimos", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores del gigante asiático.

Wang ha reseñado además que la situación actual "demuestra una vez más que la arquitectura de seguridad existente en Oriente Próximo es imperfecta y necesita reformas y refuerzo", antes de remarcar que Pekín, como "superpotencia responsable", tendrá siempre un papel destinado a "contribuir la paz y la estabilidad, promover las conversaciones de paz, y defender la justicia".

El encuentro ha tenido lugar horas después de la llegada de Araqchi a Pekín para una visita oficial para abordar con Wang las relaciones bilaterales y la situación en Oriente Próximo, en el marco del conflicto regional abierto por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.