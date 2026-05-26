China critica los "círculos pequeños" tras acuerdos de EEUU, India, Japón y Australia en vigilancia marítima

Archivo - Bandera nacional china. - Europa Press/Contacto/Yuri Smityuk - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han criticado este martes los "círculos pequeños" de países, tras la cita de los países del Quad, que forman Estados Unidos, India, Japón y Australia, que han llegado a acuerdos sobre vigilancia marítima y para un marco general para minerales críticos.

"Siempre hemos creído que la cooperación entre países debe contribuir a promover la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales, y no debe ir dirigida contra terceros", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, en rueda de prensa recogida por el diario 'Global Times'.

"No apoyamos los 'círculos pequeños' exclusivos ni la confrontación entre bloques, y ninguna forma de cooperación debe socavar la confianza mutua y la colaboración entre los países de la región", ha añadido.

De esta forma ha reaccionado Pekín a los acuerdos alcanzados por los países de Quad, la alianza en el Indo-Pacífico formada por Estados Unidos, India, Japón y Australia, que en una cumbre en Jaipur han pactado elevar la cooperación en materia de vigilancia marítima, un marco general para minerales críticos, así como un proyecto de infraestructura portuaria, con planes para instalaciones conjuntas en Fiyi.

Washington ha descrito la alianza, que se reúne por tercera vez en apenas año y medio, como "un eje central y una piedra angular" de la estrategia global de la Casa Blanca. El grupo se percibe internacionalmente como una herramienta de oposición y contrapeso a la influencia de China en la región del Indo-Pacífico.