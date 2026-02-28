China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y pide respeto a la soberanía del país

Archivo - Bandera de China - Europa Press/Contacto/Sean Kilpatrick - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha hecho este sábado un llamamiento al "cese inmediato" de las acciones militares en referencia a la ofensiva militar lanzada este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"China pide el cese inmediato de las acciones militares y que no haya una mayor escalada de una tensa situación, así como la reanudación del diálogo y la negociación y los esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad en Oriente Próximo", ha planteado el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

Pekín ha manifestado su "gran preocupación" por el ataque contra Irán porque "se debe respetar la soberanía, seguridad e integridad territorial de Irán".

Israel y Estados Unidos han lanzado este sábado a primera hora una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen. Irán por su parte ha respondido con ataques sobre Israel y contra las bases militares de Estados Unidos en la región.