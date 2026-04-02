China pide detener "inmediatamente" los ataques en Oriente Próximo tras la amenaza de Trump

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este jueves detener "inmediatamente" los ataques en Oriente Próximo a medida que avanza la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, de que seguirá con su ofensiva varias semanas.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha indicado que "la vía militar no resuelve ningún problema" y ha hecho un llamamiento a "reducir la envergadura del conflicto". "Pedimos evitar más consecuencias graves para la economía global y la seguridad energética globales", ha declarado.

"La raíz de la crisis en el estrecho de Ormuz es la operación militar ilegal contra Irán, por lo que las partes deben trabajar de forma conjunta para evitar un aumento de la violencia y mantener la seguridad en la zona", ha aclarado, al tiempo que ha insistido en que "no hay solución militar alguna".

En este sentido, ha recalcado que "el problema no puede resolverse así", dado que "la violencia no va en interés de ninguna de las partes". "Una vez más, pedimos a los implicados que detengan inmediatamente sus operaciones y abran la vía a un proceso de paz mediante el diálogo lo antes posible".

Desde el Gobierno chino han puesto sobre la mesa, además, la posibilidad de trabajar de forma conjunta con Bahréin para "promover el fin de la guerra" y "lograr una estabilidad duradera" en Oriente Próximo.

El gigante asiático ha mostrado su apoyo a la labor de mediación de Pakistán entre Irán y Estados Unidos en medio de los intentos por lograr un pacto y se ha abierto a esfuerzos conjuntos para promover el cese de la guerra.

Así, plantearon el martes de forma conjunta una propuesta de cinco puntos para proceder a un alto el fuego, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones de paz que pongan fin a la inestabilidad en toda la región de Oriente Próximo.

Según informaciones de la agencia china Xinhua, la propuesta pasa por parar inmediatamente las hostilidades, iniciar conversaciones de paz lo antes posible, garantizar la seguridad de los objetivos no militares y asegurar la seguridad de la navegación.