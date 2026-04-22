China resalta que Oriente Próximo está "en una coyuntura crítica de transición entre la guerra y la paz"

Archivo - Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha manifestado este miércoles que Oriente Próximo está "en una coyuntura crítica de transición entre la guerra y la paz", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el martes una prórroga del acuerdo de alto el fuego con Irán para intentar sacar adelante una segunda ronda de contactos en Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz.

"La situación regional se encuentra actualmente en una coyuntura crítica de transición entre la guerra y la paz", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien ha recalcado que "la prioridad absoluta sigue siendo evitar un reinicio del conflicto".

Guo, que no se ha pronunciado directamente sobre la decisión de Trump, ha reseñado que Pekín "apoya a todas las partes implicadas en los trabajos para resolver las disputas a través de medios políticos y diplomáticos" de cara a "lograr un alto el fuego exhaustivo y duradero" y "salvaguardar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y el golfo Pérsico".

En este sentido, ha hecho hincapié en que el gigante asiático está dispuesto a trabajar con la comunidad internacional y a "jugar un papel positivo y constructivo", a partir de la propuesta presentada por el presidente chino, Xi Jinping, para intentar impulsar una resolución del conflicto, según ha recogido el portal de noticias Zaobao.

Esta propuesta de cuatro puntos, planteada por Xi --que ha jugado un discreto papel de mediación, labores que encabeza Pakistán--, contempla el respeto a la coexistencia pacífica, la soberanía nacional, el Derecho Internacional y el equilibrio entre desarrollo y seguridad.

Trump anunció el martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que bloquea el proceso de diálogo.

De hecho, la autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía, de importancia estratégica.