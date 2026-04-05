China y Rusia estrechan su colaboración para lograr una "desescalada" entre EEUU e Irán

Archivo - Wang Yi y Sergei Lavrov (archivo) - Europa Press/Contacto/Li Rui - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Sergei Lavrov, al que ha planteado la necesidad de colaboración bilateral para lograr una "desescalada" en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel, por un lado, y a Irán, por otro.

"China está dispuesta a seguir cooperando con Rusia en el Consejo de Seguridad, a comunicarse rápidamente sobre las cuestiones relevantes y a hacer esfuerzos por la desescalada de la situación y el mantenimiento de la paz y la estabilidad y de la seguridad global", ha explicado, según un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Lavrov, por su parte, ha expresado su "satisfacción" por el "alineamiento" con Pekín "en la mayoría de las cuestiones de la agenda global", incluido el conflicto en torno a Irán. Lavrov ha verbailzado la profunda preocupación de Rusia por la "continua escalada" del conflicto y ha defendido también el "cese inmediato" de las operaciones militares en el estrecho de Ormuz.

"El conflicto debe volver a la vía política y diplomática para afrontar sus causas subyacentes. El Consejo de Seguridad de la ONU debe desempeñar un papel constructivo en esto", ha afirmado. Lavrov ha expresado asimismo la disposición de Rusia para "seguir defendiendo un alto el fuego y una desescalada".

Wang ha planteado que ambos países, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, deberían estar con la justicia en las cuestiones de principios y adoptar un enfoque "objetivo y equilibrado". Lavrov ha planteado asimismo fórmulas para reforzar la colaboración entre Pekín y Moscú en distintos foros internacionales.

"China siempre ha defendido una resolución política de los conflictos internacionales y regionales, mediante el diálogo y la negociación, (pero) la situación en Oriente Próximo sigue deteriorándose y la violencia va en aumento", ha señalado Wang.

Pekín se refiere en particular al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y considera que "la solución fundamental a la cuestión de la navegación por el estrecho de Ormuz es un alto el fuego inmediato".