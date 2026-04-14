El CICR completa la primera entrega de ayuda a Irán desde el inicio de la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - Imagen de archivo de una bandera del Comité Internacional de la Cruz Roja en su sede en Génova (Suiza) - Britta Pedersen/Dpa - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha completado su primera entrega de ayuda a la Media Luna Roja de Irán desde el inicio de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, menos de una semana después de que Washington y Teherán pactaran un alto el fuego de dos semanas, con mediación de Pakistán, de cara a unas conversaciones por ahora infructuosas destinadas a lograr un acuerdo de paz.

El organismo ha indicado que ha enviado un total de 171 toneladas de ayuda esencial, con cinco camiones entregados durante la jornada del lunes en la primera entrega transfronteriza en seis semanas. Además, ha resaltado que un total de catorce camiones han salido de uno de sus almacenes en Jordania con bienes suficientes para cubrir las necesidades de unas 25.000 personas, incluidas sábanas, productos de higiene, mantas y otros materiales.

Así, los primeros cinco camiones han llegado ya a su destino y su carga está en manos de la Media Luna Roja de Irán de cara a su distribución, mientras que los otros nueve llegarán durante los próximos días. El CICR ha subrayado que además ha donado al organismo 200 generadores y cien bombas a motor para respaldar las operaciones de búsqueda y rescate en el país asiático.

"En un momento en que las necesidades humanitarias siguen siendo elevadas en todo el país, esperamos que este envío brinde cierto alivio a las comunidades que sufren el devastador impacto del conflicto", ha dicho el jefe de la delegación del CICR en Irán, Vincent Cassard, quien ha resaltado que el objetivo es "expandir el apoyo en las próximas y seguir respaldando los esfuerzos humanitarios de la Media Luna Roja de Irán".

En este sentido, Cassard ha ensalzado la "extraordinaria" respuesta de los equipos de la Media Luna Roja de Irán, "fruto de una dedicación excepcional", "sobre todo teniendo en cuenta las difíciles condiciones en las que operan". "Seguimos comprometidos a apoyar y facilitar su labor vital", ha asegurado.

El CICR ha sostenido que, si bien el actual alto el fuego ha supuesto "un muy necesario respiro" y ha permitido aumentar los esfuerzos para responder a las necesidades, las consecuencias siguen resonando en las comunidades afectadas. Por ello, ha reiterado que está preparado para aumentar la ayuda en coordinación con las autoridades, al tiempo que ha reclamado a las partes que respeten el Derecho Internacional Humanitario.