Cinco detenidos en una operación internacional antifraude contra una compañía de suministros a buques de la OTAN

Archivo - Una fragata danesa llega al puerto polaco de Gdansk, a 8 de noviembre de 2025 - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sido detenidas este miércoles en Noruega durante una operación internacional antifraude que se ha extendido a Rumanía y Alemania en torno a una compañía de suministros no identificada a buques militares a la OTAN.

La macrooperación, coordinada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), ha contado con la participación de los servicios de seguridad de estos tres países más Reino Unido a través de la Fiscalía británica y la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés).

La investigación comenzó en abril de 2025 cuando la NSPA, principal proveedora de servicios de la OTAN, constató la recepción de "presuntos recibos fraudulentos" por parte de una compañía y sus subcontratas en relación a los servicios que se prestan en tierra a los tripulantes de buques militares de la OTAN que visitan los puertos en el noroeste de Europa.

La investigación revela pérdidas iniciales para los países miembros de la OTAN estimadas en un millón de euros pero la cantidad exacta está bajo investigación. Las alegaciones de fraude comprenden también sobornos a funcionarios públicos extranjeros efectuados por la compañía en cuestión a través de un intermediario para recibir favores contractuales, según el comunicado de Eurojust

En Noruega, concretamente en la zona de Bergen, según un comunicado del Departamento de Investigación Criminal del país, han sido detenidos cinco sospechosos y se han efectuado registros en domicilios y en sedes de negocios. En Rumanía han ocurrido registros en otra sede de la compañía y varias viviendas. Los investigadores han entrado también en dos negocios y un domicilio en Alemania.

La fiscal superior de la Autoridad de Delitos Económicos de Noruega, Marianne Bender, ha explicado que la investigación llevará su tiempo "ya que los cargos abarcan varios años e involucran un gran número de escalas de buques".

"Los presupuestos para el sector de la defensa están aumentando, lo que supone un mayor riesgo de delitos económicos. Esta es un área que estamos vigilando. Si la OTAN es engañada, se actuará con severidad", ha añadido.