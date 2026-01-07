La coalición liderada por Arabia Saudí ataca el suroeste de Yemen ante presunto rearme de fuerzas secesionistas

Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí custodian el aeropuerto de Riyan tras la retirada de los combatientes del Consejo de Transición del Sur en Mukalla, capital de la provincia de Hadramut, Yemen - Europa Press/Contacto/Mohammed Mohammed

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Arabia Saudí ha anunciado este miércoles que ha efectuado "ataques preventivos limitados" contra las fuerzas separatistas de Yemen después de acusar al presidente del Consejo de Transición del Sur, Aidarus al Zubaidi, al que se esperaba en Riad para mantener negociaciones con el Gobierno yemení, de armar y ordenar a decenas de milicianos que provoquen disturbios en Adén, en el suroeste del país.

El portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, ha indicado que los ataques han tenido lugar a las 4.00 horas (hora local, las 2.00 en España peninsular y Baleares) y que tenían como objetivo "frustrar el intento de Aidarus al Zubaidi de intensificar el conflicto y extenderlo a la provincia de Ad Dali", cerca de la mencionada localidad.

En un comunicado difundido por la agencia de noticias saudí SPA, ha justificado los ataques alegando que Zubaidi "distribuyó armas y municiones a decenas de elementos dentro de Adén con el objetivo de provocar disturbios en las próximas horas".

El presidente del Consejo de Transición del Sur --una facción secesionista respaldada por Emiratos Árabes Unidos (EAU) que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia-- debía partir a las 22.00 horas de este martes hacia Riad en un vuelo operado por Yemen Airways, para reunirse con Al Maliki y el presidente del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Rashad al Alimi, con vistas a abordar la escalada de tensiones en la zona.

Sin embargo, según ha relatado Al Maliki, "horas más tarde, el Gobierno legítimo y la coalición recibieron información de que Aidarus al Zubaidi había trasladado grandes fuerzas, incluidos vehículos blindados, vehículos de combate, armas pesadas y ligeras y municiones, desde los campamentos de (Hadid y Al Sulban) hacia Ad Dali aproximadamente a las 00.000 horas".

En la misma nota, las fuerzas de la coalición han asegurado que estar "trabajando con el Gobierno yemení y las autoridades locales de Adén para apoyar y mantener los esfuerzos de seguridad y hacer frente a cualquier fuerza militar que tenga como objetivo ciudades y civiles".

A finales de diciembre, el Ejército saudí efectuó un ataque contra armas y vehículos de combate presuntamente tranportados en barcos desde EAU en favor del Consejo de Transición del Sur, una operación que el Gobierno reconocido por la comunidad internacional agradeció al tiempo que declaró el estado de emergencia durante 90 días.

En las últimas semanas, el Gobierno saudí ha acusado al Consejo de Transición del Sur de provocar una "escalada injustificada" al actuar de forma "unilateral" con ataques en posiciones militares en las gobernaciones orientales de Hadramut y Mahra.

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este de Yemen y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Ash Shihr.

El Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional controla las provincias de Marib (noreste) y Taíz (suroeste), mientras que el norte y el centro del país están en manos de las milicias hutíes, aliadas de Irán.