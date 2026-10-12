La coalición para Yemen encabezada por Arabia Saudí ataca posiciones de los rebeldes en el suroeste del país

Archivo - Imagen de archivos de rebeldes hutíes en un funeral por víctimas de un ataque de EEUU en Saná (Yemen) - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han atacado este lunes posiciones de los rebeldes hutíes yemeníes en la provincia de Taiz, en el suroeste del país, donde los insurgentes han registrado avances en la última semana.

Así lo ha confirmado el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, que ha indicado en un comunicado que los ataques se han concentrado en las zonas de Al Arsum y Al Maraziqan contra "objetivos terroristas de los hutíes".

Además, ha señalado que la coalición ha logrado "interceptar y destruir" un misil balístico lanzado por el grupo contra el sur de Arabia Saudí. "Se ha interceptado un misil lanzado por la milicia terrorista hutí hacia Jamis Mushait", ha aclarado Al Maliki.

Previamente, estas mismas baterías han logrado interceptar y destruir un dron en la Provincia Oriental de Arabia Saudí.

Las tropas de las autoridades reconocidas internacionalmente anunciaron hace una semana una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.