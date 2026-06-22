Una comisaria europea viaja a Israel en plena crisis diplomática por la ruptura de relaciones con Kaja Kallas

Archivo - La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica (ARCHIVO) - MELANIE WENGER - Archivo

BRUSELAS, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado de que la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, viajará este lunes y martes a Jerusalén y que se reunirá con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y con el ministro de Exteriores Gideon Saar, después de que este último rompiera relaciones diplomáticas con la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, por supuestamente comparar el país con la Sudáfrica del Apartheid.

Suica se reunirá con ellos para abordar las relaciones bilaterales entre la UE e Israel, la situación en Gaza y los planes para la recuperación del enclave palestino, en línea con el respaldo europeo al plan de paz para Gaza y a las resoluciones de Naciones Unidas.

Durante su estancia, la comisaria visitará además el memorial del Holocausto Yad Vashem y el Hospital Augusta Victoria, en Jerusalén Este. También irá a Ramala, Cisjordania, donde mantendrá encuentros con el vicepresidente palestino, Huseín al Sheij, y el primer ministro, Mohamed Mustafá, para abordar el apoyo comunitario a la Autoridad Palestina, los esfuerzos de reforma institucional, la recuperación de Gaza y la situación en Cisjordania.

Por último, Suica se reunirá con representantes de la sociedad civil, socios de Naciones Unida y líderes religiosos, según ha detallado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El viaje tiene lugar apenas unos días después de que el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunciara en un mensaje en redes sociales que cortaba "todos los contactos" con Kaja Kallas por supuestamente comparar al país con la Sudáfrica del Apartheid.

En respuesta, la jefa de la diplomacia europea reivindicó en otro mensaje en redes el diálogo como "base de la diplomacia" y también reafirmó la condena de la Unión Europea a los "asentamientos ilegales" israelíes en Cisjordania.

"El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias. La Unión Europea está siempre comprometida con una relación constructiva con Israel", indicó la política estonia, que también reiteró que la "la solución de los dos Estados sigue siendo el único camino viable" para llegar a una paz "sostenible".

Un poco más tarde, preguntada sobre si realmente había comparado las acciones de Israel con el Apartheid sudrafricano, eludió responder esgrimiendo que ya tiene que lidiar "todas las semanas" con polémicas por sus declaraciones privadas. "Así que atengámonos a las declaraciones que hago públicamente cada semana. Esa es la posición europea que estoy representando", concluyó.

VISITA "PREVISTA DESDE HACE TIEMPO"

En una rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz comunitario Markus Lammert ha detallado que la visita de Suica a Israel "estaba prevista desde hace bastante tiempo", pese a que la agenda de la comisaria no se ha hecho pública hasta este mismo lunes.

"Se trata de una misión diplomática planificada con bastante antelación. Habrán visto las reuniones con líderes políticos y religiosos, socios de la ONU, pero también con ONG y sociedad civil", ha detallado, indicando que Suica "transmitirá" la posición de la UE sobre el conflicto en Oriente Próximo, así como "su apoyo a la reconstrucción en Palestina".

Preguntada sobre si la visita está coordinada con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que dirige Kaja Kallas, la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, por su parte, ha confirmado que sí y ha añadido que la Comisión subrayada la importancia del "diálogo respetuoso y constructivo" y al "compromiso con todos nuestros socios", también con Israel.

"Eso formará parte del mensaje de la comisaria en esta visita. Esta misión forma parte también de nuestros esfuerzos por comprometernos en la región", ha concluido.