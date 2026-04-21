Comisario de Justicia reconoce dificultades en relaciones con EEUU y pide cumplir leyes digitales europeas

El Comisario Europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, ha reconocido este martes que las relaciones con Estados Unidos han atravesado "momentos difíciles" desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, si bien ha insistido en que Bruselas trabaja para "resolverlas", reiterando que, en cuanto a regulación digital, las grandes plataformas que operan en Europa se deben ceñir a la legislación digital europea.

En su intervención en el desayuno informativo de Europa Press, el responsable comunitario de Justicia ha reconocido que las relaciones con Estados Unidos han atravesado "momentos difíciles en el último año y medio", tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca, si bien ha defendido el trabajo de la Comisión Europea para "superarlos".

En plena ofensiva estadounidense contra el marco regulatorio digital europeo, McGrath ha señalado que en su reciente viaje a Estados Unidos, que ha calificado de "intenso", pudo explicar la "verdadera historia" de la política europea y el enfoque "equilibrado" del bloque sobre regulación digital.

"Del mismo modo que las empresas europeas que operan en Estados Unidos deben respetar y cumplir las normas que se aplican allí, igualmente las empresas europeas, estadounidenses o chinas que operan dentro de la Unión Europea deben respetar nuestras normas, incluidas las digitales", ha expuesto.

Según ha dicho, en su visita al estado de California donde pudo reunirse con altos cargos de las empresas digitales más importantes del mundo, percibió que "quieren mantener una relación de trabajo estrecha y cordial" con la UE. "No debemos olvidar que el mercado único de la UE, con 450 millones de personas, es un mercado extraordinariamente valioso para que estas empresas operen", ha señalado.

El comisario irlandés además de insistir en el cumplimiento de la regulación europea, ha apuntado que estos gigantes tecnológicos buscan "tener certeza, coherencia y previsibilidad" respecto a este marco. "Pude explicar los importantes esfuerzos que estamos realizando en relación con la simplificación y con el objetivo de aliviar la carga regulatoria, sin caer en una desregulación en sí misma", ha argumentado.

ACUERDO COMERCIAL CON EEUU

En todo caso, sobre las turbulencias en las relaciones con Washington, McGrath ha insistido en el acuerdo comercial alcanzado el pasado mes de julio en plena ofensiva arancelaria de Trump, incidiendo así en que la UE está centrada en "aplicar su parte" del pacto. "Se trata de una relación comercial que asciende a 1.600 millones de euros cada año", ha incidido.

En este sentido, ha recalcado que uno de los pilares de la relación comercial es precisamente el marco de privacidad de datos entre la UE y Estados Unidos que "permite los flujos internacionales de datos" de forma segura entre empresas y autoridades públicas a ambos lados del Atlántico. "Hace posible que todo esto funcione", ha subrayado.

Así las cosas ha recalcado que las autoridades estadounidenses tienen que mantener las garantías necesarias para conservar este marco de privacidad de datos, insistiendo en que estas garantías son una condición para la UE.