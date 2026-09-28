Condenado en Estonia a siete años de prisión un periodista acusado de difundir propaganda rusa

Archivo - Bandera de Estonia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estonia ha condenado este lunes a siete años de prisión a un periodista acusado de difundir propaganda a favor de Rusia, violar las sanciones impuestas por la Unión Europea y actuar "contra la independencia, soberanía e integridad territorial" estonias.

El periodista y bloguero, identificado como Oleg Besedin, rusoparlante, ha sido condenado tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el cual ha admitido los cargos que se le imputaban, según informaciones recogidas por la cadena de televisión estonia ERR.

En este sentido, ha sido declarado culpable también de permitir que el canal de televisión TVN, bajo su control, emitiera un programa de un medio de comunicación ruso sancionado. A esto se suma la publicación en redes sociales de contenidos vinculados al mismo y el cese de los derechos de proyección de tres de sus películas a una agencia de medios estatal rusa, también sancionada.

Además de la pena privativa de libertad, el Estado confiscará bienes de Besedin por valor de más de 77.000 euros, unos fondos con lo que se cubrirán las costas procesales, de casi 3.200 euros.

Besedin, de 52 años, fue detenido en noviembre de 2025 y ha permanecido desde entonces bajo custodia acusado de difundir propaganda a favor del Kremlin y contenidos a través de medios rusos sancionados por Bruselas, si bien el Gobierno ruso lo considera otra "víctima" de una "caza de brujas".