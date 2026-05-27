Condenado a más de tres años de cárcel el asistente personal del actor Matthew Perry, muerto en 2023 de una sobredosis

Archivo - El difunto actor Matthew Perry - Europa Press/Contacto/SMG - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado este miércoles al que fuera asistente personal del actor Matthew Perry --que murió en octubre de 2023 por una sobresosis-- a tres años y cinco meses de cárcel, por administrarle las inyecciones de ketamina que mataron al intérpetre de la famosa serie 'Friends'.

La jueza Sherilyn Peace Garnett ha dictaminado así contra Kenneth Iwamasa, de 59 años, que deberá presentarse a las autoridades de Caifornia antes del mediodía del próximo 17 de julio y pagar una multa de 10.000 dólares (unos 8.600 euros) al Gobierno estadounidense.

Iwamasa ha sido procesado por haber administrado al actor de 54 años más de 25 inyecciones ketamina en los días previos a su muerte, y al menos tres el día de su fallecimiento, cargos de los que se declaró culpable en agosto de 2024, según recoge la cadena NBC News.

Se trata de la quinta persona sentenciada en el caso por la trágica muerte de Perry, conocido por dar vida a Chandler Bing en la serie 'Friends'. La narcotraficante conocida como la 'Reina de la Ketamina' está condenada a 15 años de cárcel y su ayudante Erik Fleming, a dos; mientras los doctores Salvador Plasencia y Mark Chávez deberán pasar en prisión 30 y tres años respectivamente.