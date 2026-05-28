El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo condena los "traicioneros ataques de Irán" a Kuwait

Archivo - Bandera de Kuwait en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) ha condenado este jueves los "traicioneros ataques de Irán" contra Kuwait, que ha acusado a Irán del lanzamiento de misiles y drones contra su territorio después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara un ataque contra una "base aérea" de Estados Unidos en respuesta a un bombardeo estadounidense contra el sur del país asiático.

El secretario general del organismo, Jasem Mohamed al Budaiui, ha condenado "en los términos más firmes" el ataque iraní y ha recalcado que "la persistencia de estos ataques traicioneros supone una violación flagrante de los principios del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y los principios de buena vecindad".

Asimismo, ha subrayado el "apoyo total" de los Estados miembro del organismo al Estado de Kuwait "en todas las medidas que emprenda para mantener su seguridad y estabilidad, así como la seguridad de sus ciudadanos y residentes", según un comunicado publicado por el organismo.

Poco antes, el Ministerio de Exteriores kuwaití ha expresado su "firme condena" a los "ataques iraníes contra territorio kuwaití con misiles y drones", antes de afirmar que supone "una peligrosa escalada" y "una flagrante violación de la soberanía, seguridad e integridad territorial de Kuwait", así como "una amenaza directa a la vida de civiles e infraestructuras vitales".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado un ataque contra la "base estadounidense origen del ataque" contra el sur de Irán y ha subrayado que se trata de "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite". Previamente, el Ejército de Estados Unidos había asegurado que sus fuerzas habían derribado cuatro drones sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en Bandar Abbas.