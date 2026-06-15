El Consejo de Seguridad de Irán asegura que el pacto con EEUU supone "completar la superioridad sobre el enemigo"

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha asegurado este lunes que el acuerdo provisional alcanzado con Estados Unidos supone "completar la superioridad sobre el enemigo", antes de incidir en que la firma del pacto final "será pospuesta hasta que la otra parte haya cumplido sus obligaciones" bajo el memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington.

"La República Islámica de Irán, bajo el liderazgo del líder mártir --en referencia al ayatolá Alí Jamenei, asesinado en los primeros compases de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel-- ha completado su superioridad sobre el enemigo estadounidense-sionista, y (...) ha finalizado el texto de un memorando de entendimiento sobre las negociaciones para poner fin a la guerra", ha dicho.

Así, ha hecho hincapié en que "en virtud de los acuerdos alcanzados, la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, cesarán de forma inmediata y permanente, y el bloqueo naval contra Irán terminará de forma inmediata y completa", antes de confirmar que la firma de este documento tendrá lugar el 19 de junio.

"Las negociaciones para un acuerdo final se pospondrán hasta que la otra parte haya cumplido con sus obligaciones conforme al memorando de entendimiento", ha subrayado, antes de dar gracias a Pakistán y Qatar por sus esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública, IRIB.

En esta línea, el Ejército iraní ha esgrimido que "el pueblo iraní y sus Fuerzas Armadas han demostrado que el enemigo no tiene otra opción que aceptar la derrota y la rendición" debido a que "se ha impuesto su divina y férrea voluntad sobre los enemigos estadounidenses y sionistas" durante el último conflicto, desatado el 28 de febrero y que se propagó por la región de Oriente Próximo.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido además durante las últimas horas conversaciones con sus homólogos de Turquía, Irak y Egipto para abordar el proceso de conversaciones y el contenido del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, unas llamadas telefónicas en las que ha incidido en "la necesidad de detener totalmente la agresión del régimen sionista y sus ataques desestabilizadores contra Líbano".

Araqchi ha destacado además en la "responsabilidades de Estados Unidos" a la hora de aplicar el acuerdo alcanzado y ha aplaudido la labor de estos tres países a la hora de "apoyar el establecimiento de un alto el fuego, reducir las tensiones y acometer esfuerzos diplomáticos para lograr estabilidad y seguridad en la región", según ha informado IRIB.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este mismo lunes que las tropas israelíes no se retirarán de las zonas que ocupan en Líbano y ha afirmado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "dejó claro" este asunto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que podría poner en riesgo el acuerdo provisional recientemente alcanzado.