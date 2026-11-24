Archivo - La hermana de Kim Jong Un, Kim Yo Jong. - -/KCNA/KNS/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han amenazado este martes con cerrar la oficina diplomática de Suiza en Pyongyang, la capital del país asiático, en respuesta a las sanciones impuestas por el Gobierno suizo contra el Campamento Infantil Internacional de Songdowon por su presunta implicación en la deportación forzosa de niños ucranianos.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha indicado que la imposición de estas sanciones tuvo lugar la semana pasada y llegaba después de que el ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, visitara el país el pasado mes de octubre, precisamente para inaugurar la oficina diplomática.

Así, ha calificado esta medida como "acto abiertamente hostil" y ha apuntado a una "grave violación" de la soberanía del país, según informaciones recogidas por la agencia estatal norcoreana KCNA.

"Condeno enérgicamente a las autoridades suizas por su comportamiento sorprendentemente mezquino al cometer un acto tan ridículo tan solo unos días después de que su delegación visitara voluntariamente Pyongyang para debatir el desarrollo de las relaciones con nuestro Estado y se comprometiera al diálogo y la cooperación. Se trata de una señal desleal y hostil. Huelga decir que es una medida vergonzosa", ha aclarado.

La situación ha llevado a Kim a cuestionar incluso la finalidad de la oficina suiza, que "ha perdido la justificación de su existencia, ya que se abrió en Pyongyang con el pretexto de mejorar las relaciones". "Suiza ha dejado ahora clara su postura de no respetar la soberanía de Corea ni los derechos legítimos de sus ciudadanos", ha apuntado.

Es por ello que ha recomendado al Ministerio de Exteriores norcoreano "examinar rigurosamente, durante los próximos días, la posible retirada de dicha legación y la adopción de medidas pertinentes".

Suiza estableció relaciones diplomáticas con Corea del Norte en 1974. Sin embargo, en lugar de una misión diplomática formal, mantuvo allí una oficina de cooperación humanitaria desde 1997 hasta su cierre en 2020, en plena pandemia de coronavirus.