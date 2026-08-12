Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

Archivo - Prueba de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes desde Corea del Norte. Imagen de archivo - -/kcna/kns/dpa - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Corea del Norte ha lanzado este miércoles un misil balístico hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, según han apuntado el Ejército de Corea del Sur y el Gobierno japonés.

Ha sido el Estado Mayor Conjunto surcoreano el que ha afirmado haber detectado un misil procedente de la zona de Wonsan, en la costa oriental norcoreana, según ha informado la agencia de noticias Yonhap, que agrega que se han intensificado las labores de monitoreo y vigilancia ante posibles lanzamientos adicionales.

"Corea del Sur, Estados Unidos y Japón mantienen una postura de preparación completa mediante un estrecho intercambio de información sobre los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte", ha indicado el Estado Mayor surcoreano.

Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha publicado una serie de "instrucciones" en respuesta al "presunto lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte".

En ellas, Takaichi ha ordenado dedicar el "máximo esfuerzo" a recabar y analizar información, y facilitarla al público de forma oportuna y adecuada; garantizar la seguridad de las aeronaves, embarcaciones y otros activos, y adoptar todas las medidas de precaución posibles, incluida la preparación para situaciones de emergencia.

Este lanzamiento se produce a menos de una semana de que Seúl y Washington realicen maniobras militares conjuntas en aras de "fortalecer la gestión de crisis a nivel nacional, la respuesta de seguridad civil y las capacidades de defensa cibernética", según anunció previamente el Ejército surcoreano.

Por su parte, Japón lanzó, por primera vez a finales del pasado mes de julio, misiles antibuques, con un alcance de casi 1.000 kilómetros. Ello marcó el inicio de una fase militar así como un cambio significativo en la política de seguridad nipona.

Las Fuerzas Armadas de Japón y Corea del Sur también llevaron a cabo a principios de junio sus primeras maniobras militares de entrenamiento en casi nueve años, una señal clave del acercamiento entre los ejércitos de ambos países vecinos.

En medio de esta coyuntura, criticando la deriva "belicista" de Tokio ante estas últimas maniobras entre Japón y Seúl, Corea del Norte lanzó el pasado jueves otro misil hacia el mar de Japón.