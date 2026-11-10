Corea del Norte pone a prueba un nuevo torpedo para su despliegue en 2027

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Corea del Norte. - Stanislav Varivoda / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han informado este martes de que han puesto a prueba las capacidades de un nuevo torpedo en el marco de un ensayo balístico realizado como "parte de las actividades obligatorias de las instituciones de investigación" del país para poner a prueba sus sistemas armamentísticos de cara a un posible despliegue en 2027.

Así, han confirmado que se ha llevado a cabo el lanzamiento de este nuevo torpedo de alta velocidad hacia el mar de Japón, conocido también como mar del Este, si bien no ha dado detalles sobre las especificaciones del mismo.

"El lanzamiento ha servido para poner a prueba la alta tecnología y la eficiencia de la propulsión", la cual "ha sido perfeccionada tras cientos de pruebas durante los últimos años", según han explicado en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

Por su parte, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur ha indicado que estas pruebas tienen como objetivo "mostrar la fortaleza naval de Corea del Norte y mejorar los sistemas de lanzamiento desde el agua".

Las fuerzas norcoreanas han vuelto a realizar ensayos de este tipo a medida que tratan de impulsar las capacidades navales con nuevas armas y pruebas. El 3 de noviembre, el Ejército de Corea del Norte anunció la realización de un ensayo con una "ojiva de dispersión" a fin de evaluar su potencia y su vuelo para un "ataque vertical", atribuyendo a la ojiva el potencial de "reducir a cenizas una zona objetivo de entre cinco y seis hectáreas".

El propio líder norcoreano, Kim Jong Un, ha defendido que la Armada está "incrementando sus capacidades hasta convertirse en una fuerza plenamente desarrollada, dotada de medios estratégicos, a medida que el programa armamentístico avanza según lo previsto".